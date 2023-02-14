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Dünyada benzeri yok: Tam 30 katrilyon!

Kahramanmaraş depreminde ortaya çıkan enerji yoğunluğunun 30 katrilyon olduğu bildirildi. Bu rakam, Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasıyla ortaya çıkan enerji yoğunluğunun tam iki bin katı.

14 Şubat 2023 Salı 06:19 - Güncelleme:
Dünyada benzeri yok: Tam 30 katrilyon!
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremde ortaya çıkan enerji yoğunluğu 30 katrilyon olarak ölçüldü. Bu rakam, Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasıyla ortaya çıkan enerji yoğunluğunun tam iki bin katı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6'lık iki deprem 10 şehirde etkili oldu. 16 milyon kişinin yaşadığı kentlerde büyük yıkıma neden olan depremde ortaya çıkan enerji yoğunluğu hesaplandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 6 Şubat tarihinde gerçekleşerek büyük yıkıma neden oldu.

DÜNYADA BİR BENZERİ YOK

Tarihteki diğer büyük felaketlerin ortaya çıkardığı enerji yoğunluğu ile karşılaştırılan rakamlar, dünyada böylesine bir felaketin benzerinin olmadığını ortaya koydu.

Kahramanmaraş'taki depremden sonra 30 katrilyon bir enerji ortaya çıkarken, ABD'de 1989'da gerçekleşen Loma Prieta depreminin enerjisi 1,5 katrilyon, 2010'da Haiti'de gerçekleşen depremin enerji yoğunluğu 2,1 katrilyon, Hiroşima atom bombasının açığa çıkardığı enerji ise sadece 15 trilyon olarak kaydedildi.

TARİHTEKİ BÜYÜK FELAKETLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI ENERJİ YOĞUNLUĞU

ABD 1989 / Loma Prieta depremi 6.9 / Açığa çıkan enerji: 1,5 katrilyon

Haiti 2010 / Haiti Depremi 7 / Açığa çıkan enerji: 2,1 katrilyon

Türkiye 2023 / Kahramanmaraş 7.7 / Açığa çıkan enerji: 30 katrilyon

Japonya 1945 / Hiroşima atom bombası / Açığa çıkan enerji: 15 trilyon

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