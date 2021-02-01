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Dünyada bir ilk! Otonom 'Atak Electric' yola çıktı

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ (Karsan), Adastec iş birliğinde geliştirilen yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs 'Otonom Atak Electric'in bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte tanıtıldığını duyurdu.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 17:12
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Karsan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, toplu taşımacılıkta değişimleri takip ederek ihtiyaçlara cevap verme gayreti doğrultusunda Adastec iş birliğinde geliştirilen ve Karsan'ın kendi markasıyla pazara sunulacak olan, yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric'in bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte tanıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karsan ve Adastec'in ortak çalışmaları ile geliştirilen Seviye 4 Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric üzerinde geliştirildi. Sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 kilometrelik (km) menzili ile Otonom Atak Electric'in otonom araç pazarının bir oyuncusu olması düşünülmektedir."

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