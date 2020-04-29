29 Nisan 2020 Çarşamba 09:34 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 09:34

İstanbul Tıp Fakültesi'nde Kovid-19 Hastaları İzlem Merkezi açıldı.

Prof. Dr. Tufan Tükek, “Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduğunu söyleyebilirim. Kovid enfeksiyonunu ağır geçirmiş ve geçirdikten sonra takibe alınması gereken hastaları 1-3-6-9 ve 12’nci aylarda takip etmek suretiyle meydana gelecek birtakım problemleri tespit etmek için merkezi kurduk” dedi. Prof. Dr. Tükek, “Burada alınan kanlarla yeni bir kan bankası ve biobank oluşturulacak. Gerekli klinik araştırmalar da dahil olmak üzere bu Kovid enfeksiyonu ile ilgili bilinmeyen birçok soru buradan cevabını bulmuş olacak” dedi.

BİR YIL TAKİP EDİLECEKLER

Tükek, sözlerine şöyle devam etti: “20 gün yoğun bakım süreci olan hastalar oluyor. Bu süreçte beslenme, psikolojik problemler oluyor. İncelediğimiz yayınlarda pankreasta ve bağırsakta hastalık yaptığını ve bu organlarda hasar oluşabileceği şeklinde bilgiler paylaşıldı. Bu hastaların ileri dönemde diyabete yatkın olacağı söyleniyor. Bağırsaklarda çölyak gibi hastalıklara yatkın olacağı söyleniyor. Bununla ilgili 1 yıl hastaları takip ederek bu konulara açıklık getireceğimize inanıyorum.” (Akşam)