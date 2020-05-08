08 Mayıs 2020 Cuma 09:52 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 09:52

Türkiye genelinde 150 kişi ile yapılacak koronavirüs tarama testlerinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Sabah'ın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada "TÜİK'le birlikte 150 bin kişi taranacak. Bu dünyada ilk kez olacak. Uygulama hem PCR hem de antikor yoluyla yapılacak. Örneklem yoluyla gelecek haftadan itibaren TÜİK'le birlikte yapacağız" demişti. Koca'nın açıkladığı testlerle işleyiş şöyle olacak.

NEDEN 150 BİN?: 150 bin rakamı rastgele seçilmedi. Araştırmanın güvenilir bir sonuç vermesi için 81 milyon nüfusu olan Türkiye'de istatistikçiler ve bilim adamları belli katsayılara göre bu rakamı hesapladı.

KİMLERE UYGULANACAK: 150 bin kişi Türkiye genelinde büyük bir titizlik ile seçilecek. Meslek grupları, yaş, illerin nüfuslarına kadar bir dizi kriter dikkate alınacak. Özellikle büyükşehirlerde kalabalığı yaşayanlar ile daha iç içe olan kenar mahallelere de bakılacak.

ÇOĞUNLUK İSTANBUL'A: İstanbul, Türkiye'deki salgının merkezi haline geldi. Vakaların yüzde 60'ın üstündeki bölümü bu şehirden çıktı. Hem nüfusu hem de nedenle İstanbul için en az 35 bin test yapılması planlanıyor. Yapılan test sonuçlarında bağışıklığın en yüksek olduğu ilin de İstanbul olması bekleniyor.

EKİPLER KURULACAK: Testler için numune alacak özel ekipler kurulacak. Bulaşıya karşı gerekli önlemleri de alacak.

15-45 DAKİKA: İki tür test bulunuyor. Bunlardan biri parmaktan kan alması yöntemi ile çalışıyor. Sonuç 15 dakikada alınabiliyor. Ancak Elisa testi biraz daha ayrıntılı çalışıyor. Burada da sonuç alma süresi 45 dakikaya çıkıyor.

AY SONU: 150 bin kişilik testleri 15-20 gün içinde tamamlanması yani ay sonuna kadar sonuçların çıkması bekleniyor.

YÜZDE 60 BAĞIŞIK İSE: Testin sonuçlarına göre Türkiye hangi noktada olduğunu görecek. Bir salgının sona ermesi için ya aşı bulunması ya da toplumun yüzde 60'nın virüse bağışık hale gelmesi gerekiyor. İllerin rakamları kaç kişinin bağışık olduğunu ortaya koyacağı için esnetme ya da kısıtlama kararları ona göre alınabilecek.

ELİSA TESTİ: Elisa deyince toplumun büyük bölümü bunu HIV(AIDS) testi olarak algılıyor. Oysa Elisa bir test yöntemi ve bir çok hastalığın teşhisinde kullanılıyor.