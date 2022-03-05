Dünyada 'nükleer saldırı' paniği: Çevre ülkeleri etkilemekle kalmaz...

5 Mart 2022 Cumartesi 07:32 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 07:32

Rusya, Ukrayna saldırılarının 9. gününde yürekleri ağıza getiren bir saldırı gerçekleştirdi. Peki, nükleer reaktör hasar alır ve radyasyon sızıntısı yaşanırsa ne ne olur? Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, "Çevre ülkeleri etkilemekle kalmaz. Bu kazanın, radyoaktivitenin bütün bu etkilerinin nerede görüleceği, ne boyutta görüleceği tamamen o anki iklim koşullarına bağlı, hava durumuna bağlı, rüzgarların yönüne bağlı. Ama çok büyük bir patlama olduğu takdirde radyoaktif partiküllerin havada asılı kalma imkanı var uzun bir süre. Dolayısıyla uzun günler boyunca havanın ne yönde, rüzgarların ne yönde olacağı tabi ki ilk etkinin ve ağır etkinin ne yönde olacağını da gösterir" dedi.

ULUSLARARASI HUKUK NE DİYOR?

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni hedef alarak uluslararası hukuku da görmezden geldiğini gösterdiğini söyledi. "Eğer Zaporijya'daki saldırı, oradaki komutanların veya çatışma ortamında olanların çok da bilinçsizce kendi başlarına aldıkları bir kararsa ayrı bir konu. Ancak Rusya'dan tesise yönelik gerçekten yukarıdan bir emir gelerek saldırı yapıldıysa, bu Rusya'nın uluslararası hukuk açısından ve genel prensipler açısından da çok önemli bir prensibi görmezden geldiğini, dünyayı bir başka boyutuyla yine tehlikeye attığını gösteriyor" diye konuştu.

"NÜKLEER TEHDİT TIRMANIRSA DÜNYANIN SONUNU GETİRECEK YOLA GİRİLİR"

Kibaroğlu, nükleer gerilimin daha da tırmanması durumunda dünyanın sonunu getirebilecek bir yola girilebileceği konusunda uyardı. "Putin'in de aklı selim ile hareket etmesi lazım. Dünyayı tehdit etmekten vazgeçmesi lazım. Bu işin şakası yok. Çünkü bir şekilde tırmanırsa bundan ötesi gerçekten nükleer dehşet dengesi altında dünyanın sonunu getirebilecek kadar bir tırmanmaya gidebilir" dedi.