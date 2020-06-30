30 Haziran 2020 Salı 15:27 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 15:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

Oktay, "Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık." diye konuştu.

"RİSK SERMAYESİ FONU OLUŞTURULDU"



Oktay, yüksek teknoloji üreten milli firmalara finansman desteği sağlayacak şekilde Risk Sermayesi Fonu oluşturulduğunu açıkladı.