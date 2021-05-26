Dünya'da sadece Ankara'da yetişiyor! Titizlikle korunuyor

AA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:19 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:21

Halk arasında güneş ışığından dolayı farklı renkleri yansıtması sebebiyle "Yanardöner Çiçeği" olarak da anılan Sevgi Çiçeği, Nisan, Mayıs ve Temmuz aylarında kırmızı ve pembe tonları ile beyaz renkte çiçek açıyor.

Ankara'daki 12 adet coğrafi işaret içindeki tek çiçek olan Sevgi Çiçeği, ziyaretçiler tarafından Gölbaşı Sevgi Çiçeği Yetiştirme ve Sergi Alanı'nda görülebiliyor.