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Dünyada tek! Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olan TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 15:07 - Güncelleme:
Dünyada tek! Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın son üyesi TCG Anadolu DENİZKURDU-I tatbikatı çerçevesinde ilk gövde gösterine hazırlanıyor. İstanbul ve İzmir Limanları'nda ziyaretçiler için demir atan TCG Anadolu bu sefer ilk tatbikatıyla nefesleri kesecek.

Her yıl fiili olarak icra edilen DENİZKURDU-I tatbikatı bu yıl 1-4 Haziran ve 6-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tatbikatta TCG Anadolu'nun yanı sıra 107 su üstü gemisi, 9 denizaltı, 56 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT-SAS timleri ve kıyı birlikleri de katılım gösterecek.

Tatbikatta ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz, genel maksat ve ağır yük helikopterleri katılacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığından ise taarruz, genel maksat, ihbar ve kontrol, hedef çekme ve elektronik test uçakları, faaliyet gösterecek.

Tatbikata Sahil Güvenlik Komutanlığı da katılacak. Bu çerçevede tatbikata sahil güvenlik botları ve sahil güvenlik helikopteri, olmak üzere toplam 113 su üstü gemisi, 9 denizaltı, 59 uçak, 35 helikopter, 19 insansız hava aracı ile kamu kurumları da dahil yaklaşık 18 bin personelin katılması planlanıyor.

Tatbikatta 1-4 Haziran tarihleri arasında "Temel Deniz Eğitimleri" ve "Fiili Silah Atışları", 5 Haziran tarihinde 76 gemi tarafından "Liman Ziyaretleri", 6-9 Haziran tarihleri arasında kurgulanmış senaryoyla birlikte "Çok Tehditli Ortamda Harekât" eğitimleri icra edilecek.

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