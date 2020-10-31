İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2020 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 46 milyonu aştı
Güncel

Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 46 milyonu aştı

Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 46 milyonu aştı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 14:05 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:05
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.