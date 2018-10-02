Dünya'daki ortalama sıcaklık 2100 yılına kadar 4 derece artacak

ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD'deki yetkili pek çok isim küresel ısınma gerçeğini kabul etmese de Trump yönetimi altında çalışan Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi(NHTSA), hazırladığı 500 sayfalık rapor ile küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekti. Rapora göre 2100 yılına kadar Dünya'daki ortalama sıcaklık, Sanayi Devrimi öncesi dönemdeki ortalama sıcaklıktan 4 santigrat derece daha fazla olacak. 4 derecelik artış gelegenimiz için felaket anlamına geliyor.

Paris İklim Anlaşması'ndaki hedefin bile üstünde

ABD'nin geçtiğimiz yıl çekildiği Paris İklim Anlaşması ile iki önemli hedef belirlenmiş durumda. Bu hedeflerden ilki anlaşmayı imzalayan ülkelerin çabasıyla Dünya'daki ortalama sıcaklık artışını Sanayi Devrimi öncesi dönemlere kıyasla 1.5 santigrat dereceyle sınırlandırmak. İkinci hedef ise sıcaklık artışının 2 santigrat dereceye ulaşmasına izin vermemek. Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz hafta paylaştığı rapora göre ilk hedefi yani küresel ortalama sıcaklık artışını 1.5 santigrat dereceyle sınırlı tutmak artık mümkün değil.

İkinci hedefi yakalamak felaketin önüne geçmeyi sağlamakla birlikte tam anlamıyla yeterli değil. Küresel ortalama sıcaklık artışı 2 santigrat derecenin altında kalsa bile (1.5 santigrat derecyi geçtikten sonra) bitkisel üretimimiz büyük ölçüde azalacak. Sadece 2 derecelik bir artış halinde ise okyanus seviyesi 50cm çekilirken tatlı su kaynaklarının yüzde 17'si kuruyacak. Ayrıca yoğun ısı dalgaları ve fırtınalar gezegendeki yaşayışı büyük ölçüde etkileyecek. NHTSA'nın raporunda belirttiği gibi 4 derecelik bir artışın yaşanması halinde ise Dünya'nın yaşanılmaz bir gezegen haline gelmesi söz konusu.

''Felaketi önlemek mümkün değil''

Tabi NHTSA aslında iklime odaklanan bir kurum değil. Kurum, ulaşım araçlarının iklime olan etkisini değerlendirirken 4 derecelik artış beklentisini de vurguluyor. Bununla birlikte çok ilginç bir yaklaşıma da sahip. NHTSA'ya göre ulaşım araçlarının karbon emisyonunun azaltılması halinde bile 4 derecelik artışın önüne geçmek mümkün değil. Bu yüzden karbon emisyonunu azaltma amacı güden yasal düzenlemelerin geri çekilmesi gerekiyor. Kısaca kurum, felaketin önlenemeyeceğini belirterek yapılan çalışmaları ''anlamsız ve gereksiz'' buluyor.

NHTSA'nın bu yaklaşımı kulağa ilginç geliyor olabilir ancak daha ilginci ise 500 sayfalık raporun kaleme alınmasındaki amaç. NHTSA bu raporu küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini ortaya koymak için hazırlamadı. Donald Trump, ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde imzalanan ve 2020 yılına kadar yakıt verimliliği konusunda bazı standartların oluşturulmasını hedefleyen düzenlemeyi askıya almak istiyor. NHTSA ise hazırladığı rapor ile Trump'ın bu düşüncesinde haklı olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

(Donanım Haber)