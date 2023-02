Dünyadan Türkiye'ye destek mesajları

Depremlerin ardından Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden ötürü derin endişe duyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkçe yaptığı paylaşımında Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kulandı.

- Azerbaycan'dan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum."

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı da deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye yardım edilmesi talimatı verdiği belirtildi.

- İsrail'den taziye mesajı ve yardım talimatı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabından İbranice, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, "İsrail halkı adına, dün gece Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntülerimi bildiririm. Yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail devletinin "mümkün olan her yolla yardım göndermeye her zaman hazır olduğunu" belirten Cumhurbaşkanı Herzog, kalplerinin bu acı zamanda Türk halkının ve yas içindeki ailelerin yanında olduğunu vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güneyinde meydana gelen deprem nedeniyle İsrail devleti adına Türk halkına derin üzüntülerimizi iletmek istiyorum. Kalplerimiz felaketin kurbanlarıyla; yaralılara acil şifa diliyoruz."

Cohen, acil yardım programı hazırlanması için Bakanlığına talimat verdiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoaz Gallant'ın da İsrail ordusu ve Bakanlık kurumlarına insani yardım sağlanması için talimat verdiği paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in tüm vatandaşları adına, bölgemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türk halkına bu zor zamanda taziyelerimi bildiririm." ifadelerine yer verdi.

İsrail'deki ilgili tüm otoritelere tıbbi yardım, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere hazırlanmaları için talimat verdiğini aktaran Netanyahu, İsrail Dışişleri ve Savunma bakanlarının Türk mevkidaşlarıyla iletişim halinde olduğu ve ilgili heyetin "en kısa sürede yola çıkması için çalışmalarını tamamlayacaklarını" kaydetti.

- Orta Doğu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerim ve dualarım, sabahın erken saatlerinde bölgemizi vuran depremden etkilenenlerle birlikte." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu belirtildi.

Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu vurgulandı.

- Pakistan ve Hindistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güneydoğusunu vuran bu büyük deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Pakistan'a her zor anında yardım elini uzattığını anımsatan Şerif, İslamabad'ın mümkün olan her türlü yardımı yapacağını vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduklarına işaret edilerek, İslamabad'ın yardım çalışmalarında mümkün olan tüm desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şerif'in Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na (NDMA) verdiği direktif doğrultusunda aralarında kışlık çadır, battaniye ve diğer kritik ürünlerin bulunduğu malzemeler Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak, Türkiye'de meydana gelen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarından dolayı duyulan acıyı paylaştıklarını belirtti.

Modi, "Kederli ailelere taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralıların tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Hindistan, Türkiye halkıyla dayanışma içindedir ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, eğitimli arama kurtarma köpekleri ile özel ekipmanlarla donanımlı yüz kişiden oluşan Ulusal Afetle Müdahale Gücü'ne (NDRF) bağlı iki ekibin depremden etkilenen bölgelere gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, "Uzman doktor ve acil müdahale personelinden oluşan özel bir ekip de bölgeye gönderilmek üzere hazırlık yapılıyor." ifadesine yer verildi.

- KKTC

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, can kaybının az olmasını dilediklerini bildirdi.

Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını kaydeden Tatar, "Kayıplarımıza Tanrı'dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve ana vatan Türkiye'mize büyük geçmiş olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı arama kurtarma eğitimi olan 30 kişilik ekip ve 8 aracın bugün Girne Limanı'ndan tam teçhizatlı olarak Türkiye'ye hareket edeceğini söyledi.

- Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Tokayev, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen şiddetli deprem sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle aldım. Bu zor anda Kazakistan halkı ve kendi adıma hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Kazakistan yönetimi, arama kurtarma çalışması yapmak için aralarında deneyimli kurtarma görevlileri ile doktorların yanı sıra özel eğitimli köpeklerin de olduğu ekibi Türkiye'ye gönderdi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanı Birinci Yardımcısı İbragim Kulşimbayev, devlet televizyon kanalı Jibek Joly'e yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekibini taşıyan uçağın Türkiye'ye hareket edeceğini belirtti.

Kulşimbayev, "Uluslararası düzeyde deneyimleri olan kurtarma görevlilerimiz ve Afet Tıp Merkezi'nin sağlık çalışanları ile birlikte toplamda 41 kişilik ekip Türkiye'ye uçuyoruz. Aynı zamanda Bakanlığımızın özel eğitimli köpekleri de bizimle geliyor." dedi.

- Türk Devletleri Teşkilatından taziye mesajı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, yaptığı yazılı açıklamada, depremi ve depremde yaşanan can ve mal kayıplarını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

TDT olarak, bu zor zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve kardeş Türk halkının yanında olduklarını kaydeden Ömüraliyev, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türk halkının gücünün ve direncinin bu felaketin en kısa zamanda atlatılmasına yardımcı olacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

- Rusya: Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibi göndermeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf yoluyla gönderdiği taziye mesajında, "Ülkenizde meydana gelen depremin yol açtığı çok sayıdaki can kaybı ve büyük yıkımlar nedeniyle derin başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, felaket sonucu yaralananlar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim. Bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Aleksandr Kurenkov'un talimatıyla 100 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma geçtiği belirtildi.

Bunun için 2 adet İl-76 uçağının hazırlandığı kaydedilen açıklamada, Kurenkov'un değerlendirmelerine de yer verildi.

Kurenkov, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşlarının kendilerini zor durumda bulduğu dost bir devletin yardımına her zaman hazırdır." ifadesini kullandı.

ANKARA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ülkeden Türkiye'ye taziye ve yardım mesajı geldi.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) Komutanı Darryl Williams de depremlere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Türkiye sadece bir NATO müttefiki değil, aynı zamanda LANDCOM'un evi. Onların yanındayız. Dostlarımıza ve Türkiye halkına başsağlığı diliyoruz."

- Filistin ve Umman

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Onlarca binanın yıkıldığı depremde hayatını kaybeden yüzlerce şehit için Türkiye ve Suriye'ye en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifa dileklerinde bulunulan açıklamada, Filistin'in Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Umman'ın depremden etkilenen Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Depremde hayatını kaybedenler için Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin sunulduğu kaydedilen açıklamada, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu.

- Özbekistan

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yayımlanan açıklamada da Türkiye'de meydana gelen şiddetli deprem haberini derin üzüntüyle öğrendikleri kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Depremde hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev'in talimatıyla Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderilecek.

- Ermenistan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Twitter üzerinden, deprem haberlerinden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Kurbanların ailelerine taziyeler, yaralılara acil şifalar dileriz. Ermenistan yardım sağlamaya hazırdır." açıklamasında bulundu.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yıkıcı depremin trajik sonuçları ve can kayıpları nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye en kalbi taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ileten Haçaturyan, tüm yaralılara acil şifalar diledi.

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan da Twitter'dan, "Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremin korkunç haberi bizi üzdü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim." açıklamasını yaptı.

- İran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran'ın, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileyen Kenani, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diledi.

İranlı yetkili, ihtiyaç duyulması halinde İran'ın komşuluk ve dostluk ilişkileri çerçevesinde iki ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu da kaydetti.

- Lübnan ve Cezayir

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden derin üzüntü duyduklarını belirterek, konuyla ilgili Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin'in Ankara'daki yetkililerle temas kurduğunu ifade etti.

Mikati, sivil savunma ve ordudan arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderilebileceğini, bu konuda çalışma yaptıklarını bildirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki kardeşleriyle bu dramın acısını paylaşıyor, bu iki kardeş ülkeyle tam dayanışma içinde olduğunu teyit ediyor ve bu çileyi büyük bir sabır, kararlılık ve sebatla aşmalarını temenni ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cezayir'in iki ülke halkına ve devletine taziyelerini sunduğu kaydedildi.

- Batı Trakya'dan destek mesajları

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, can ve mal kaybına neden olan deprem nedeniyle duyulan üzüntü vurgulanırken, "Ana vatanımız Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi tarafından yapılan paylaşımda, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

İskeçe Türk Birliğince (İTB) yayımlanan açıklamada da Türk halkının yanında oldukları belirtildi.

İskeçe Seçilmiş Müftülüğü ise paylaştığı mesajında, "Batı Trakya - İskeçe Müslüman Türkleri olarak depremden etkilenenlere büyük geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, Cenabıhak'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ederiz." değerlendirmesine yer verildi.

Merkezi Almanya'da bulunan Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ise yayımladığı açıklamada, depremde can ve mal kaybı yaşandığı anımsatılarak, "Bu zor zamanda ana vatanımızın acısını yüreklerimizde hissediyor, taziyelerimizi sunuyoruz. Kalbimiz, dualarımız ana vatanımız Türkiye ile." ifadesini kullandı.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) de sosyal medya üzerinden "Ana vatan Türkiye'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ana vatanımıza geçmiş olsun, yüreğimiz ve dualarımız sizinle." paylaşımını yaptı.

- Afrika ülkelerinden taziye mesajları

Doğu Afrika birliklerinden Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) Yönetici Sekreteri Workneh Gebeyehu, Türkiye'de yıkıma ve can kayıplarına yol açan trajik depremden ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Gebeyehu, Türkiye hükümeti ve halkına en derin başsağlığı dileklerini ilettiğini ifade etti.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahama da Afrika'nın Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğunu aktardı.

- Etiyopya

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, depremden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlık, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek yaralananlara acil şifalar diledi.

- Gambiya

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerini vuran ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük bir depremin yıkıcı haberini öğrendik." ifadesini kullandı.

Barrow, Gambiyalılar adına depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

- Somali

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Twitter'dan, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden dost ve kardeş ülke Türkiye vatandaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise Twitter'dan Türkçe paylaştığı mesajında, "Somali halkı ve hükümeti adına, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en derin taziyelerimi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Türkiye'ye geçmiş olsun. Dualarımız sizinle." ifadelerini kullandı.

- Senegal

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı, yararlılara acil şifalar diledi.

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Twitter'dan yayımladığı mesajda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek "Meslektaşım ve kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'na en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

- Burundi

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye deprem haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

- Sudan

Sudan Dışişleri Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Türk halkına taziyelerini sunan ve yaralılara acil şifalar dileyen Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu da Türk halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

- Nijerya

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Buhari Buhari, Türkiye ve Suriye'de yıkıma ve can kayıplarına yol açan trajik depremden ötürü derin üzüntü duyduğunu vurguladı.

Buhari, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Nijerya'nın, Türkiye ve Suriye'nin sadık bir dostu olduğuna işaret eden Buhari, Nijerya'nın bu ülkelere mümkün olan her şekilde tam desteğini sunmaya hazır olduğunu aktardı.

- Gana

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Gana hükümeti ve halkı adına, pazartesi günkü depremin yol açtığı yıkım ve trajik can kaybı nedeniyle Türkiye ve Suriye hükümetlerine ve halklarına en içten taziyelerimi sunuyorum." sözlerini paylaştı.

- Güney Afrika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de deprem dolayısıyla meydana gelen büyük çaplı can kaybı ve yaralanmalardan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, "Milletimiz ve hükümetimiz, Türkiye ve Suriye'deki akıl almaz can kayıplarının ve iki ülkenin sosyal ve ekonomik altyapısının büyük zarar görmesinin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kalbimiz, sevdiklerini kaybeden veya yakınlarını arayan ailelerle birlikte, yaralılara tam şifa diliyoruz." ifadesini kullandı.

- Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından taziye mesajı

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından (UTKMV) yapılan yazılı açıklamada, depremden dolayı büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı bu acı günde Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtiyor, felaket sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına derin hüzünle başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor. Vakıf olarak, enkaz altındaki vatandaşların bir an önce sağ salim kurtarılmasını temenni ediyor, gereken yardımları yapmaya her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Dualarımız kardeşlerimizle." ifadesine yer verildi.

- Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İslam alemine deprem bölgelerine yardım çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, bölge ülkelerini de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, İslam ülkelerine ve yardım kuruluşlarına deprem bölgelerine acil yardım ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

- Çin

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Şi, mesajında, Çin hükümeti ve halkı adına yaşamını yitirenler için üzüntülerini ifade ederek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi.

Ağır can kayıplarına ve maddi hasara yol açan depremleri öğrendiğinde şok yaşadığını belirten Şi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hükümetinizin ve halkınızın afetin etkisini en kısa sürede gidereceğine ve yurdunuzu yeniden inşa edeceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- Avustralya

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı yazılı açıklamada, halkının Türkiye'de yaşanan depremden ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Albanese, açıklamasında, "Tüm Avustralyalılar, Türkiye ve Suriye'de deprem sonrası yaşanan yıkım ve trajik yaşam kayıplarından ötürü derin üzüntü içindedirler." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın, İstanbul, Ankara ve Beyrut temsilcilikleri vasıtasıyla durumu yakından takip ettiği kaydeden Albanese, "Deprem ve artçılarından etkilenen tüm Avustralya vatandaşlarına yerel yetkililerin direktiflerine uymalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

- Japonya

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibinin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Japonya'dan gönderilmesi planlanan Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibinin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçağın bugün Haneda Havalimanı'ndan havalanıp, İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya ulaşacağı belirtildi.

Ekibin, Türkiye saatiyle yarın saat 06.25'te İstanbul Havalimanı'na varmasının planlandığı belirtilen açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye dilekleri iletildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İnsani perspektif ve Türkiye ile dostane ilişkiler dikkate alınarak Japonya, acil insani yardım sağlama kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

- ABD

ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler için ekibine, Türkiye'yle koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etme talimatı verdi.

Biden, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

Başkan Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin neden olduğu can kaybı ve tahribattan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamaya devam etmeleri talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

- Moldova ve Gagauz Özerk Yeri

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve komşu ülkelerden bu gece meydana gelen yıkıcı depremle ilgili gelen haberlerden derinden üzüldük. Düşüncelerimizle bu korkunç felakette acı çeken herkesin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da soysal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye'deki "trajik" deprem nedeniyle üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Vlah, "Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz. Yaralı olanların acilen iyileşmesi için dua ediyoruz. Gagauz halkı, dualarıyla kardeş Türk halkının yanında." ifadelerine yer verdi.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Türkiye halkı, hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem sonucu insanların hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

"Türk halkını destekliyoruz ve her türlü desteği vermeye hazırız." diyen Garibaşvili, ayrıca Türkiye'ye teçhizat ve kurtarma ekibinin gönderilmesine ilişkin karar aldıklarını açıkladı.

- Malezya

Malezyalı yetkililer, Malezya Özel Arama Kurtarma Timi'ne (SMART) bağlı 75 uzmanın, arama kurtarma operasyonunda kullanılacak ekipmanlarla bu akşam Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye hareket edeceğini bildirdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, yaptığı yazılı açıklamada, can kaybı, yaralanma ve büyük yıkımdan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek "Malezya hükümeti ve halkı adına depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dayanışma ve destek göstergesi olarak 70 kişinin bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Türkiye'ye hareket edeceğini belirten Kadir, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları ile yaptıkları koordinasyon sayesinde 12 saatte ekibi sevk ettiklerini dile getirdi.

- Kırgızistan

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 63 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gönderildi.

Arama kurtarma görevlilerinin yanı sıra sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan ekibin beraberinde iki özel eğitimli köpeğin de bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığının, yakın zamanda Türkiye'ye insani yardım göndermek için hazırlık yaptığı belirtildi.

- Tacikistan

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Rahman,"Bu doğal afetin trajik sonuçlarıyla bağlantılı olarak size ve dost Türkiye halkına en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Rahman, depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

-Tayvan

Tayvan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 40 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdiği bildirildi.

Tayvan hükümeti ayrıca Türkiye'ye afet çalışmaları için 200 bin dolar destek sağlayacağını duyurdu.

Tayvanlı arama kurtarma ekiplerinin en son 2011'de Japonya'da Tohoku depreminde afet kurtarma çalışmalarına destek verdiği kaydedildi.

- Türkmenistan

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Türkmenistan Devlet Televizyonu Altın Asır'ın haberine göre, Berdimuhamedov, Erdoğan'a gönderdiği mesajda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

Berdimuhamedov, depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

- BM Genel Sekreteri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Guterres yaptığı yazılı açıklamada, "Bu zor zamanda Türkiye ve Suriye halklarının acısını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Guterres, "Birleşmiş Milletler, afete müdahale çalışmalarını desteklemeye kararlı. Ekiplerimiz ihtiyaçları değerlendirerek yardım sağlamak için sahada bulunuyor." ifadesine yer verdi.

Guterres, uluslararası toplumu depremden etkilenen binlerce aileye yardım etmeye çağırarak, depremdeki can kayıpları nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

- Kanada

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den gelen haberler ve görüntüler içler acısı. Düşüncelerimiz bu büyük depremlerden etkilenen herkesle. Kalplerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Kanada, yardım sağlamaya hazır.' dedi.