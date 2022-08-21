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Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajı yağdı

Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen kazalar için yurt dışından taziye ve dayanışma mesajları geliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, trafik kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

IHA21 Ağustos 2022 Pazar 10:03 - Güncelleme:
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, Gaziantep-Nizip karayolunda dün meydana gelen trafik kazası sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılara da acil şifalar diledi.

MİRZİYOYEV'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, taziye mesajında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları sebebiyle üzgün olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise acil şifalar diledi.

IKBY'DEN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Gönüllerimiz ve dualarımız bugün Türkiye'deki trafik kazasında dostlarını kaybedenlerin yanındadır. Türkiye'ye ve kazada hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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