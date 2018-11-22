Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Sabah saatlerinde geçişe başlayan ve dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit adlı gemiye geçiş boyunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşlik etti.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

Pioneering Spirit'in geçişi nedeniyle Boğaz'da her iki yönde geçişlere kapatılan transit gemi trafiği ise tekrar açıldı.