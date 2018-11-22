Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
 
Sabah saatlerinde geçişe başlayan ve dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit adlı gemiye geçiş boyunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşlik etti.
 
Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.
 
Pioneering Spirit'in geçişi nedeniyle Boğaz'da her iki yönde geçişlere kapatılan transit gemi trafiği ise tekrar açıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Çingene Kızı hakkında bilmeniz gerekenler

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Çingene Kızı hakkında bilmeniz gerekenler

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA