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Bakan Soylu: Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu

Bakan Soylu, 'Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu.' dedi.

24.01.2020  10:26 - Güncelleme: 24.01.2020  10:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'da düzenlenen Narkotik Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

 "Orta Doğu'da oluşturdukları istikrarsızlık, gelir eşitsizliği, vekalet savaşları eliyle yürüttükleri terör ve şiddet, hem uyuşturucu ticaretini hem de göçü tetikliyor. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu. Bütün bunlar nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızın en temel göstergesidir."

PKK-Avrupa veya PKK-ABD ilişkisi örtüşüyor mu, elbette ki hayır. Şikayet eden de onlar, destekleyen de onlar. YıIlardır bunları yazıyorlar ama yıllardır da bu örgüte can suyu sağlamaktan, silah vermekten, militanlarına sığınma hakkı sağlamaktan, arka çıkmaktan, doğrudan mali yardim yapmaktan çekinmiyorlar. Şöyle bir yanılgı içindeler; PKK onların ülkelerinde silahlı terör faaliyetinde bulunmadığı için uyuşturucu terörünü görmezden geliyorlar."

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