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Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türkiye 9. sırada yer aldı

Global Firepower sitesi, 55 ayrı kategoride yaptığı değerlendirme sonucunda dünyanın en güçlü ordularını sıraladı. İlk 10 sırada Türkiye'de yer aldı

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Global Firepower sitesi, aralarında mevcut silah çeşitliliği, seferberlik potansiyeli ve endüstriyel gelişmişlik seviyesi de dahil olmak üzere 55 ayrı kategoride yaptığı değerlendirme sonrasında dünyanın en güçlü ordusuna sahip ilk 25 ülkesini belirledi.
 
EN YÜKSEK SAVUNMA BÜTÇESİ ABD'DE
 
Listede 1. sırayı alan ABD ordusunda, 6 bin tank, 13 binden fazla uçak, 415 gemi ve yaklaşık iki milyon asker görev yapıyor.
 
Açıklanan son rakamlara göre, ABD'nin savunma bütçesi 647 milyar dolar olarak kayda geçti.
 
Rusya, sahip olduğu 3 bin 914 uçak, 20 bin tank, 352 gemi ve silah altında bulunan 3.5 milyon askeri personel ile listede 2. sırada yer aldı.
 
Global Firepower'a göre, Rusya'nın savunmaya ayırdığı  bütçe 47 milyar dolar seviyesinde.
 
Yaklaşık 2.5 milyon askerin görev yaptığı Çin ordusu sahip olduğu 3 bin uçak, 7.5 bin tank ve 714 gemisi ile listede 3. sırada yer aldı. Öte yandan Çin'in savunma bütçesi 151 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
 
TÜRKİYE 9. SIRADA
 
Türkiye'nin savunmaya ayırdığı bütçe, 10.2 milyar dolar olarak belirtildi.
 
Öte yandan Hindistan, Fransa, İngiltere, Güney Kore, Japonya ve Almanya listede ilk ona giren diğer ülkeler oldu.
 
(Sputnik)

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