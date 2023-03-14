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Dünyanın en uzun kadını ABD'den döndü

'Dünyanın en uzun boylu kadını' Rumeysa Gelgi, THY seferiyle ABD'den döndü.

AA14 Mart 2023 Salı 22:27 - Güncelleme:
Dünyanın en uzun kadını ABD'den döndü
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Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle ilk kez uçağa binerek ABD'ye seyahat eden "dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi, yine THY seferiyle yurda döndü.

2 metre 15 santimetre boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve eylülde uçakta oluşturulan sedye sistemiyle ABD'ye giden Gelgi, THY'nin San Francisco-İstanbul seferiyle Türkiye'ye geldi.

THY yetkilileri, skolyoz hastalığı nedeniyle ancak özel tedbirlerle uçak yolculuğu yapabilen Gelgi için dönüş seferinde de uçaktaki 6 koltuğu sedye haline getirdi.

Gelgi, gösterdikleri duyarlılık için kabin ekibi ve THY yöneticilerine teşekkür etti.

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