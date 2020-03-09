09 Mart 2020 Pazartesi 17:35 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 17:35

İngiltere'nin Alton kasabasında yaşayan ve dünyanın en yaşlı erkeği unvanını taşıyan 111 yaşındaki Bob Weighton, özellikle yaşlılar için tehlike arz eden yeni tür koronavirüsle ilgili herkes gibi endişeli olduğunu, belirtti.

Sputnik'in haberine göre, 1909 doğumlu, iki dünya savaşı görmüş geçirmiş Bob Weighton, koronavirüs salgını çıktığından beri hijyene daha önem verdiğini, sık sık ellerini yıkadığını ve tırnaklarını fırçaladığını anlattı.

'ÇOCUKLARIM VE TORUNLARIM İÇİN ENDİŞELENİYORUM'



"Koronavirüsle ilgili çok endişeliyim, herkes de endişelenmeli. Kendim için endişelenmeliyimi ama yeterince yaşadım, daha çok çocuklarım ve torunlarım için endişeleniyorum" diyen Weighton, Çin'de ölen insan sayısının korkutucu boyutta olduğunu, ama Avrupa'daki sayının 1918'deki İspanyol gribi salgınıyla kıyaslanacak boyuta ulaşmadığını dile getirdi.

Hiçbir zaman da ulaşmamasını temenni eden asırlık çınar, "Ama koronavirüs ne kadar beterleşebilir, önceden bilemeyiz. Elinden gelenin en iyisi yapmak ve kaygılanmamaktan başka çare yok" dedi.

'GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK KATİLİ' ATLATMIŞ



1. Dünya Savaşı'nda çarpışan İngiliz askerlerinin eve dönerken İspanyol gribi virüsünü de beraberinde getirdiğini, salgın çıktığında kendisinin 9-10 yaşlarında olduğunu anlatan büyük büyükbaba, 'gelmiş geçmiş en büyük katil' diye nitelenen ve 1918-20 arasında dünya çapında 100 milyon can aldığı tahmin edilen gribe o dönemde yakalanmadığı için 'şanslı' olduğunu dile getirdi.

3 erkek kardeş ve 3 kızkardeş arasında ortanca çocuk Weighton, 30 yıl önce geçirdiği mide ameliyatı dışında sağlık sorunu yaşamadığını ve hiç can çekişme noktasına gelmediğini belirtti.

'3 ÇOCUĞU, 10 TORUNU VE 25 TORUN ÇOCUĞU VAR'



3 çocuğu, 10 torunu ve 25 torun çocuğu olan emekli gemi mühendisi ve eğitmen, eşini 1997'de kaybedene dek onunla birlikte Alton'daki gençlere gönüllü evlilik danışmanlığı da vermiş.

Japonya'da 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe'nin geçen ay ölümünün ardından dünyanın en yaşlı erkeği unvanı İngiliz büyük büyükbabaya geçti.