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Dünyanın farklı ülkelerinden birçok sanatçı, eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı

Dünyanın farklı ülkelerinden birçok sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, sosyal medya hesaplarında, depremden etkilenenler için sanatsal paylaşımlarda bulundu.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
Dünyanın farklı ülkelerinden birçok sanatçı, eserlerini depremden etkilenenlere destek için paylaştı
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Fransa'da doğup Amerika'da büyüyen Çin asıllı çellist Yo-Yo Ma, sosyal medya hesabında kısa bir video yayınladı.

Ahmet Adnan Saygun'un "Partita" adlı eserini depremde hayatını kaybedenler için yorumlayan sanatçı, paylaşımına "Türkiye ve Suriye'deki tüm arkadaşlarımıza... Sevgimiz ve dualarımız sizinle. Bu parça, umudunu yitirmeden hayat kurtarmaya çalışan herkes için." ifadelerini kaydetti.

Dijital Sanatçı Hüseyin Şahin de "artside" isimli Instagram hesabında hazırladığı grafik tasarımını yayınladı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği tasarıma Şahin, şunları yazdı:

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem konusunda yeterli hassasiyetimiz ve donanımımız maalesef yok. Çok büyük felaket oldu. Umarım tekrarı olmaz. Hepimize çok geçmiş olsun. Güzel milletime, bilhassa yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Hep beraber bu günleri de atlatacağız..."

- "KİM Kİ MİLLETİMİN YANINDA, ALLAH ONLARDAN EBEDEN RAZI OLSUN"

Karikatürist Dağıstan Çetinkaya deprem temalı bir çizimini paylaşarak, "Kendimizi çaresiz hissettiğimiz bu günlerde kim ki milletimin yanında, Allah onlardan ebeden razı olsun." sözlerine yer verdi.

İllustratör Robin Yayla ise "Türkiye haritası ile dayanışma için elini uzatan bir kol" çizimini, "Dünyanın dört bir yanında bu mesajı okuyanlar, deprem molozları altında halkımızın yardımınıza ihtiyacı var." ifadeleriyle paylaştı.

Kolaj yöntemiyle yaptığı aylık gündem özetleriyle tanınan "ALPGENART" isimli sanatçı ise gözü yaşlı bir insanın gözünde deprem fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

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