05 Mart 2020 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:20

Başkan Erdoğan ile Putin’in 22 Ekim 2019’daki zirvesi 6.5 saatlik rekor bir sürede tamamlanmıştı. Bugünkü zirvenin de “oldukça” uzun sürebileceği ifade ediliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov iki liderin buluşması için “Zor bir görüşme olacak” demişti.

Türkiye, masaya ana gündemi “ateşkes” olan bir planla oturacak. Ruslarla yapılan heyet görüşmelerinde sonuca bağlanamayan kararların da bugün alınması hedefleniyor. Adana Mutabakatı çerçevesinde Suriye’de olan, 17 Eylül 2018 tarihli “Soçi Mutabakatı” çerçevesinde de İdlib’de 12 gözlem noktası kuran Türkiye, “Kuzeye çekilin” önerisini kabul etmeyeceğini defalarca Rusya’ya iletti. İki liderin görüşmesinde Rusya’dan, “tatmin edici bir çerçeve sunması” bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN İDLİB’DE EN ÖNEMLİ BEKLENTİSİ İSE ATEŞKES

Rusya’nın, rejimin saldırılarını durdurmasını isteyen Ankara, “Bu adım birinci önceliğimiz” mesajını verecek. İdlib’de kurulan 12 gözlem noktasının kesinlikle harekaât merkezi olmayacağı taahhüdü de Rusya’ya bir kez daha yinelenecek.

Rusya, Soçi Mutabakatı’nın “sahadaki değişen şartlar” çerçevesinde güncellenmesini isterken bu çerçevede, “Çatışmasızlık bölgesi alanının daraltılması”, muhaliflerin ve Türkiye’nin İdlib’in yüzde 40’lık alanına denk gelecek, yeni bölgede kalması görüşünü hâlâ savunuyor. Ancak Rusya’nın masaya bu konuda yeni bir öneriyle gelebileceği de düşünülüyor.

Rusya M4-M5 karayollarının da güvenli hale getirilmesini isterken buralarda Türkiye ile ortak devriyelerin yapılabilmesini de gündeminde tutuyor. Görüşmede, İdlib’in yanı sıra Libya’daki gelişmeler, YPG-PKK ile mücadele ile kurulum süreci devam eden S-400’lerle ilgili gelişmeler de değerlendirilecek.

RUS UZMANLAR, TÜRKİYE VE RUSYA'NIN İDLİB MESELESİNDE ANLAŞACAĞINA İNANIYOR

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğine dikkati çeken uzmanlar, İdlib konusunun, iki iki ülke ilişkilerine gölge düşüremeyeceğine inanıyor.

Rus uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesi İdlib'deki durumu ve ikili ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Uzmanı Nina Komarevtseva, Rusya ve Türkiye'nin sıkı temas halinde olduğunu belirterek "İki ülke arasında son zamanlarda gelişen olumlu ilişkiler, liderlerin sürekli temas halinde olmasını, gerektiğinde telefon görüşmeleri yapmasını sağlıyor. Bu çok önemli. Kendi görüşünü aktarabilme, stratejik anlamda çıkarları tartışabilme imkanı, olası bir anlaşmanın yapılması ve barışın sağlanması için bir araçtır." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin tekrar test edildiğine işaret eden Komarevtseva, İdlib meselesinde çözümün iki ülkeye bağlı olduğunu vurguladı.

Komarevtseva, Erdoğan ve Putin'in bugün yapacağı görüşmenin ehemmiyetine dikkati çekerek, "Bu görüşme, liderlerin İdlib'deki durumla ilgili görüşlerini paylaşması için son derece önemli. İki lider, ilişkilere zarar vermeden İdlib meselesine çözüm bulabilir. Bu görüşme, İdlib konusunda son görüşme olmayabilir." yorumunu yapı.

Komarevtseva, Rusya ve Türkiye'nin temaslarını ve çeşitli düzeylerdeki diyaloğunu sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

- "TERAZİDE EKONOMİ, İDLİB MESELESİNDEN DAHA AĞIR BASAR"

Moskova merkezli Doğu Ülkeleri Medeniyet Araştırmaları Merkezi Uzmanı Andrey Çuprıgin de iki ülke arasında ekonomi alanındaki ilişkilerin her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak "Teraziye bir yandan İdlib gibi meseleyi, diğer yandan da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri koyarsak, şüphesiz ekonomi ağır basacaktır. Türkiye ve Rusya arasında ekonomi, kültür, siyaset, jeopolitik alandaki ilişkiler, İdlib gibi geçici bir konu başlığından daha büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Çuprıgin, Rusya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyaç duyan komşular olduğunun altını çizerek, turizmin de iki ülke arasındaki önemli konu başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Rus turistlerin büyük çoğunluğunun tatil için Türkiye'ye gittiğini belirten Çuprıgin, "Ruslar, Türkiye'de tatil yapmayı tercih ediyor. Buna engel olunmamalı. Ruslar, Türkiye'ye gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Askeri Bilimler Akademisi Uzmanı Vladimir Prohvatilov da Rusya ve Türkiye'nin İdlib'deki durumun üstesinden gelebileceğini belirterek, "İki ülkenin çıkarları uyuşmasa da Erdoğan ve Putin'in İdlib konusunda ortak noktada buluşabileceğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.