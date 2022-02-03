İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dünyanın gözü bu görüşmedeydi... Başkan Erdoğan: Memnuniyetle ev sahipliği yaparız
Güncel

Dünyanın gözü bu görüşmedeydi... Başkan Erdoğan: Memnuniyetle ev sahipliği yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin yaptığı konuşmada, 'Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım.' ifadelerini kullandı.

3 Şubat 2022 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 18:36
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.

Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik.

Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

(Rusya-Ukrayna gerilimi) Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım.

Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik.

Ayrıntılar geliyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.