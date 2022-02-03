Dünyanın gözü bu görüşmedeydi... Başkan Erdoğan: Memnuniyetle ev sahipliği yaparız

3 Şubat 2022 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 18:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.

Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik.

Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

(Rusya-Ukrayna gerilimi) Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım.

Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik.

Ayrıntılar geliyor...