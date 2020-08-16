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Dünyaya Mavi Vatan mesajı: Milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Trablus'un fethinin 469. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Altun mesajında, 'Vatan toprağını, Mavi Vatan'ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz!' ifadelerini kullandı.

16 Ağustos 2020 Pazar 08:55 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 08:55
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Trablus'un fethinin 469. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Altun mesajında,"Trablus'un fethinin 469. yıldönümü vesilesiyle, Libya'da ay yıldızı göndere çeken Turgut Reis'in imanı, Menderes'in yüreği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle bir kez daha söylüyoruz: Vatan toprağını, Mavi Vatan'ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

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