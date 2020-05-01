01 Mayıs 2020 Cuma 09:23 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 09:23

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede model alınan Türkiye, gösterdiği dayanışma ile de dünyanın takdirini topluyor. Türkiye, yardım talebinde bulunan 116 ülkeden 60’ına tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman gönderdi.

Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan onlarca ülkenin ihtiyacını karşılayan Türkiye bu kez yardım elini Filistin’e uzattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Filistin’e dün İstanbul’dan bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderildi.

15 TON TIBBİ MALZEME

Filistin’e giden yaklaşık 15 tonluk tıbbi malzemeler arasında 40 bin teşhis kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin burun oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 PCR cihazı yer alıyor.

ABD’YE İKİNCİ YARDIM SEFERİ

Öte yandan Türkiye, koronavirüsün merkez üssü haline dönüşen ABD’ye dayanışma kapsamında ikinci kez yardım gönderdi. Tıbbi malzeme taşıyan ikinci uçak dün Ankara’dan havalandı.

Bu arada Erdoğan’nın talimatıyla hazırlanan tıbbi malzemeleri taşıyan TSK’ya ait uçak Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştı.

ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA



ABD’nin Avrupa Komutanlığı, Türkiye’nin ABD’ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağının Ankara’dan havalanmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı. ABD’nin Avrupa Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “NATO müttefikimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, MSB’nin “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan, #COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri ABD’ye ulaştırılmak üzere TSK’ya ait uçağımızla Ankara’dan yola çıktı” mesajını içeren İngilizce twite de yer verildi.

TÜRKİYE VE ABD BİRLİKTE YENECEK



ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Büyükelçi Satterfield ve Savunma Ataşesi Tümgeneral Reed, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli dostlarımızla beraber Türkiye’nin ABD’ye yönelik tıbbi malzemelerden oluşan ikinci cömert bağışını taşıyan uçağı bu sabah uğurladı. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde ülkeler, partnerler ve müttefikler, daha önce bir benzerini görmediğimiz şekilde birlikte hareket ediyor. Amerikalılar ve Türkler, Kovid-19’u birlikte çaba göstererek yenecek” denildi.

KOSOVA’YA İKİ SEFER



Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı kabul etti. Toplantıda Kurti’nin büyükelçi Sakar’ı ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili durum hakkında bilgilendirdiği ve Türkiye’ye Kosova için 2 uçakla verdiği tıbbi yardımlar nedeniyle teşekkürlerini sunduğu kaydedildi. Büyükelçi Sakar’ın, Kurti’yi Kovid-19 ile ilgili durumun yönetimi başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında tebrik ettiği aktarılan açıklamada, tarafların iki ülke arasında iyi ilişkiler ve ekonomik yatırımda stratejik ortaklık konularında anlaşma sağladığı ifade edildi.

KAYITSIZ KALMADIK



Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Fransa’nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi. Orne Bölge Senatörü Nathalie Goulet, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Türkiye’den tıbbi yardım talebinde bulundu. Ankara ise bu talebe kayıtsız kalmadı. Goulet, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğinde, Büyükelçi İsmail Hakkı Musa’dan, Türkiye’den gönderilen 500 tıbbi elbise ve 20 bin maskeyi teslim aldı. Bu yardımlardan ötürü Türkiye’ye teşekkür eden Goulet, elbise ve maskelerin, bölgedeki sağlık çalışanları başta olmak üzere polis ve jandarmalara dağıtılacağını söyledi.

RAPORTÖRDEN TEŞEKKÜR



AK Parti Brüksel Temsilciliğinin AP milletvekillerine, siyasi partilere ve AB büyükelçilerine gönderdiği Kovid-19 salgınıyla ilgili “Dayanışma Mektubuna”, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’dan teşekkür mektubu geldi. Sanchez, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz’e hitaben yazdığı mektupta, salgın nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşları için başsağlığı dileyen Sanchez, “İspanya dahil olmak üzere AB’nin birçok ülkesine ve dünya çapında diğer bölgelere yardım teslim eden Türkiye’ye minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum” ifadesini kullandı.

ÇİN İLE BAŞLADI 60 ÜLKEYE ULAŞTI



Türkiye, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte Türkiye, aralarında ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya’nın da bulunduğu 60 ülkeye kişisel koruyucu ekipmanların da aralarında bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Türkiye salgının başlangıcında Çin’e yardım elini uzatan ilk ülkelerden birisi oldu. Ankara’nın salgına karşı dünya ile dayanışma kapsamında yardımları 60 ülkeye ulaştı.

VATANDAŞLARLA RAMAZAN SOHBETİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardım götürdüğü 4 aileyle video konferansla görüştü. Erdoğan, Tunceli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Üsteğmen Efkan Yıldırım’ın Edirne’de yaşayan annesi Fatma, babası Necdet Yıldırım ile sohbet etti. Yıldırım ailesinin Ramazan-ı Şeriflerini kutlayarak, “Rabbim inşallah cennetinde şehidimizi sizlerle buluştursun. Nasıl geçiyor Ramazan?” diye soran Erdoğan’a, Necdet Yıldırım güzel geçtiği karşılığını verdi.

HIZIR GİBİ YETİŞİYORLAR



Erdoğan daha sonra Elazığ’da yaşayan Bedriye Baltacı, Kırıkkale’de yaşayan Abdullah Öncü ve Şırnak’ta eşi kanserden vefat eden 5 çocuk annesi Emine Dervişoğlu ile görüştü. Vatandaşlardan Abdullah Öncü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Vefa Sosyal Destek Grubu geliyor mu?” sorusuna, “Hem de hızır gibi bize yetişiyorlar. İlaçlarımızı getiriyor. Maaşlarımızı çekiyorlar bankadan. Pazar alışverişimizi yapıyorlar. Maske, kolonya getiriyorlar. Sürekli bize yardım ediyorlar” şeklinde cevap verdi.

İŞÇİLERLE OMUZ OMUZAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yayımladığı mesajla tebrik etti. İşçilerin hakkının korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, işçilerle, çalışanlarla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceklerini belirtti. Erdoğan mesajında, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik. İşçilerimizin sorunlarının çözümü için her zaman samimiyetle çalıştık. Ücretten, sosyal haklara ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesine kadar önemli adımlar attık” ifadelerini kullandı. (Yeni Şafak)