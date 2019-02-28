Dünyaya yön veren tasarımcılar 'İstanbul Tasarım Zirvesi'nde bir araya geliyor

1-2 Mart tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek zirvede, tasarım sektörüne yön veren, küresel çapta değer yaratan, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış isimler konuk olacak.

UNESCO tarafından verilen “Tasarım Şehri” unvanını alarak dünyanın 31 tasarım şehri arasına giren İstanbul, dünyaya yön veren tasarımcıları bir araya getiriyor. Global Kreatif Şehirler Ağı’na dahil olan İstanbul’un tasarım şehri misyonunu duyurmayı amaçladığı “İstanbul Tasarım Zirvesi”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 1-2 Mart tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Zirvede, tasarımcı sektörler için güncel sorunlar ele alınacak, çözümler sunulacak ve ortaklıklar kurmak için bir platform oluşturulacak.

ZİRVENİN AÇILIŞI YARIN SAAT 10.00’DA

İki gün boyunca 10.00-18.30 saatleri arasında uluslararası tasarım okullarının direktörleri, mimarlar ve Stefan Sagmeister, Karim Rashid gibi pek çok tasarımcı bir araya gelecek. İstanbul Tasarım Zirvesi’nde, tasarımcı ve yaratıcı sektörler için güncel sorunlar ele alınacak, entegre tasarım çözümleri sunulacak, çok disiplinli ortaklıklar kurmak için bir platform oluşturulacak.

Zirvede yapılacak konuşmalar ve etkinlikler ile mimari doku, peyzaj alanları, şehircilik kavramı, el sanatları ve sanat alanında zengin bir tasarım portfolyosuna sahip olan İstanbul’un tanıtılması ve misyonunun duyurulması amaçlanıyor.

Tasarım şehri unvanı ile ne amaçlanıyor?

Günümüze kadar gelen ancak unutulma riski altında bulunan; kuyumculuk, gümüşçülük, ebru sanatı, minyatür sanatı, kitap tasviri, bakır, tekstil, kaligrafi, hat, ahşap oymacılığı, cam sanatı, bağlama sanatı, dokuma sanatı, nakış sanatı, kalemişi, tezhip, mozaik, çini vb. zanaatların gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Bu amaçla; geleneksel zanaatkarların modern kreatif endüstrilerle buluşması için projeler hazırlanacak. Böylece, hem geleneksel zanaatlarımızın dünyaya tanıtılması ve geleceğe aktarılması sağlanacak hem de modern tasarım endüstrisinin zenginleşmesi mümkün olacak.

İstanbul, geçen yıl ekim ayında Unesco tarafından verilen tasarım şehri unvanını alarak; Berlin, Şangay, Helsinki, Buenos Aires, Torino, Budapeşte, Detroit, Singapur gibi şehirlerle birlikte dünyanın 31 tasarım şehri arasına girmişti. “Tasarım Şehri İstanbul” unvanı 4 yıl boyunca İstanbul’a ait olacak. Hedef ise 4 yılın sonunda taahhüt edilen projeler hayata geçirilerek kalıcı olarak bu unvana sahip olmak.