'Dünyayı hızlı tüketmezsek 10 milyar insana da yeter'

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından “İktidar, İktisadi Kalkınma ve Ahlak” temasıyla 5’incisi düzenlenen Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu dün üniversitenin Başakşehir Yerleşkesinde başladı. Sempozyumun açılışında İHÜ Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan, konuşmasına geçtiğimiz günlerde İsveç’te, cüzdanını evde unutan müşterisine kendi kredi kartını verdiği için kahraman ilan edilen Türk taksici Ömer Temel’den örnek vererek başladı.

KAPASİTENİN ÜZERİNDE

Erdoğan, “Benim doktora çalışmam ekonomik büyümeyi biraz daha nasıl sosyal meselelerle ilişkilendirebilirim üzerineydi. Son yıllarda nonlinear ve yavaş ekonomi diye kavramlardan bahsediyoruz. Dünyayı çok fazla yaşlandırdığımızın ve kapasitesinin üzerinde kullandığımızın farkında vardık. Aslında dünya 8 milyar için yetersiz değil ama yetemeyecek şekilde kullanıyoruz. Bu kadar hızlı ve hırslı olmasak inanıyorum ki bu dünya 10 milyar insana da yeter. Öyle bir israf mantığıyla yaşıyoruz ki dünya bizi taşıyamaz hale geliyor” diye konuştu.

Yeni paradigmalar

Bilal Erdoğan, kendisinin de modellemede ekonomik büyümeyle toplamsal dayanışma duygusunu ilişkilendirmeye çalıştığını belirterek, “Toplumsal dayanışma azaldıkça insanların ekonomiyle ilgili beklentileri ve kararları da negatif etkilenir. Yani insanlığın ne kadar gerilediğini görüyoruz bu noktada. Dolayısıyla bizim dünyayı ve insani daha iyi anlamak için yeni paradigmalara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.