6 Aralık 2025 Cumartesi
''Dur'' ihtarına uymadı, Bursa'yı birbirine kattı: Kaçan sürücü aranıyor

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü 'Ben kaçtım' diyerek gaza basıp kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından aracı bırakıp yaya olarak kaçan sürücü kayıplara karışırken, otomobile çok sayıda cezai işlem uygulandı.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
Olay, saat 03.20 sıralarında Mesken 2. Çağlar Sokak mevkisinde meydana geldi. 16 GP 633 plakalı otomobil, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Ekipler kimlik kontrolü yapmak isterken sürücü bir anda hızlanarak kaçmaya başladı.

Kaçış anında "Ben kaçtım" diyen sürücü, ekipleri peşine takarak uzun süre devam eden kovalamacaya neden oldu.

Yaklaşık bir saat süren kovalamaca Vakıf Mahallesi Vural Sokak'ta son buldu.

Aracını sokak arasına park edip kaçan şüpheli, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Polis ekipleri otomobil üzerinde yaptığı incelemede araç sahibinin kardeşinin 3 yıldır arandığını tespit etti. Sürücünün bu nedenle kaçtığı değerlendirildi.

Otomobile çok sayıda trafik cezası uygulanıp sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.

