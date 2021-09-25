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Dur ihtarına uymadı, kovalamaca sonunda yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

AA25 Eylül 2021 Cumartesi 02:38 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 02:38
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İlçeye bağlı Şeyh Adil Caddesi'nde denetim yapan ekipler, 27 FC 037 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayarak kaçan sürücü yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından Sait Zarifoğlu Bulvarı'nda yakalandı.

Sürücü A.Ş'nin ehliyetinin olmadığı ve bu yüzden kaçtığı belirlendi.

A.Ş'ye ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak suçlarından 8 bin 700 lira para cezası kesildi.

Sürücüyle birlikte araçta bulunan 2 kişi daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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