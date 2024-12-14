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  • 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı karıştırdı
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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı karıştırdı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, kaçarken 2'si polis 3 araca çarptı. Sürücü ve otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı.

DHA14 Aralık 2024 Cumartesi 07:07 - Güncelleme:
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı karıştırdı
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Olay, saat 23.00 sıralarında Gönen ilçesi, Kurtuluş Mahallesi 5002 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde uygulama yapan İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D.Ç. (19) yönetimindeki 10 TE 727 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. A.D.Ç. yönetimindeki otomobil, kısa süre sonra 2 polis aracı ile park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu öğrenilen sürücü ile yanında bulunan H.S. (23), gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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