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  • ''Dur'' ihtarına uymayan aracı kovalayan polisler kaza yaptı
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''Dur'' ihtarına uymayan aracı kovalayan polisler kaza yaptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobili kovalayan 2 yunus polisi bariyere çarparak yaralandı.

AA14 Ocak 2024 Pazar 07:28 - Güncelleme:
''Dur'' ihtarına uymayan aracı kovalayan polisler kaza yaptı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, ilçede yürüttüğü devriye görevi sırasında şüpheli bir araca "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan otomobili kovalayan motosikletli polis ekipleri, Anadolu Caddesi'nde virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları E.İ. (30) ve A.K. (25) sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kol ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenilen polis memurları tedavi altına alındı.

Polisin, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

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