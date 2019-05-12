Dur ihtarına uymayan minibüsten 10 paket kaçak sigara çıktı
Van'ın Çaldıran ilçesinde 9 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- AA
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesi Yukarı Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında "dur" ihtarına uymayan minibüsü kısa süre sonra durdurdu.
Ekiplerin minibüste yaptığı aramada, 9 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.
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