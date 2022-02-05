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''Dur'' ihtarına uymayan zanlı, bekçinin silahının ateş alması sonucu yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat bir şüpheli, mahalle bekçisiyle girdiği arbedede bekçinin silahının ateş alması sonucu yaralandı.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 07:01 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 07:02
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Dumlupınar Mahallesi Sait Zarifoğlu Caddesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri devriye görevi yürüttüğü sırada hareketlerinden şüphelendikleri M.A'yı (34) durdurarak GBT sorgulaması yapmak istedi.

Yapılan sorgulamada arama kaydı olduğunu anlayan M.A. ekiplerin yanından kaçmaya başladı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından havaya uyarı ateşi açılarak Yıldırım Bayazıt Camisi yakınlarında yakalandı.

Mahalle bekçisi ile arbede yaşayan ve elinden kurtulmak isteyen M.A, bekçinin silahının ateş alması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla M.A. kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Öte yandan M.A'nın, hırsızlık, uyuşturucu gibi çeşitli suçlardan aranma kaydının olduğu öğrenildi.

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