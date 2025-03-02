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Dur ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi polis kovalamacasıyla yakalandı

Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

AA2 Mart 2025 Pazar 07:41 - Güncelleme:
Dur ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi polis kovalamacasıyla yakalandı
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M.Y, 19 AEA 140 plakalı otomobiliyle Çorum-Samsun kara yolu Atçalı köyü mevkisinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Çevreyolu Bulvarı Buharaevler kavşağında otomobilden inen M.Y. ve M.C, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kaçma sırasında M.C'nin elinde ruhsatsız tabanca olduğu belirlendi.

Aday sürücü olduğu öğrenilen M.Y'nin ehliyeti iptal edilirken, "dur ihtarına uymamak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 20 bin 456 lira ceza kesildi.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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