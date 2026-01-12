İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1354
  • EURO
    50,4617
  • ALTIN
    6371.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Dur'' ihtarına uymayıp polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Güncel

''Dur'' ihtarına uymayıp polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, takip sırasında ekip aracına çarptı. Olayda 2 polis hafif yaralanırken, yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde sürücü Y.E.Y'nin kullandığı araçtan şüphelenen polis ekiplerinin "dur" ihtarında bulunduğu belirtildi.

Uyarıları dikkate almayan sürücünün kaçmaya çalıştığı ifade edilerek, "Yapılan takip sonucunda Cumhuriyet Mahallesi 1356. Sokak üzerinde şahıs ekip aracına çarpmıştır. Ekip aracına çarpma sonucunda 2 polis memurumuz ile araç sürücüsü Y.E.Y. hafif şekilde yaralanmıştır." denildi.

Gözaltına alınan şüphelinin 1.08 promil alkollü olduğu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan polis ekiplerinin durdurmasına rağmen kaçmaya çalışan sürücünün, ekip aracına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

  • sürücü tutuklandı
  • polis aracı çarpma
  • oynamama ihtarı

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.