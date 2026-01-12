''Dur'' ihtarına uymayıp polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde sürücü Y.E.Y'nin kullandığı araçtan şüphelenen polis ekiplerinin "dur" ihtarında bulunduğu belirtildi.
Uyarıları dikkate almayan sürücünün kaçmaya çalıştığı ifade edilerek, "Yapılan takip sonucunda Cumhuriyet Mahallesi 1356. Sokak üzerinde şahıs ekip aracına çarpmıştır. Ekip aracına çarpma sonucunda 2 polis memurumuz ile araç sürücüsü Y.E.Y. hafif şekilde yaralanmıştır." denildi.
Gözaltına alınan şüphelinin 1.08 promil alkollü olduğu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.
Öte yandan polis ekiplerinin durdurmasına rağmen kaçmaya çalışan sürücünün, ekip aracına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.