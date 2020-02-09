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Durak ve otobüslerde yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, duraklarda ve bindiği otobüslerde yankesicilik yaparak, 10 kişiyi mağdur eden ve araç içi kamerası görüntülerinden yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

DHA09.02.2020  11:55 - Güncelleme: 09.02.2020  11:55

Gaziantep'te son aylarda 10 kişi, kent merkezindeki duraklarda ya da bindikleri otobüslerde cüzdan ve telefonlarının çalındığını söyleyerek, polise şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların şikayetlerinin ardından başlattığı çalışma ile durak ve otobüslerdeki kameraları inceledi. Bunun üzerine durakta bekleyen ya da otobüste yolculuk yapan 10 kişinin telefon veya cüzdanlarının aynı şüpheli tarafından çalındığı belirlendi. Polisler, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, 'yankesicilik yöntemiyle hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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