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Duraktaki kadının elindeki cep telefonunu çalmışlardı... Yakalandılar

Mersin'de işe gitmek için durakta bekleyen Ayfer Ç.'nin (33) elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

DHA08 Mart 2021 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 12:05
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Üçocak Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda işe gitmek için durakta bekleyen Ayfer Ç.'nin elindeki telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bulvardaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.Y.'nin üzerinde ele geçirilen 30 gram sentetik uyuşturucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekipler, kapkaçı yapan M.Y.'nin, birlikte hareket ettiği M.B. aracılığıyla telefonu M.D.'ye 650 liraya sattığını saptadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklandı, M.B. ise tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı.

Bu arada, M.Y'nin kapkaç yaptıktan sonra olay yerinden koşarak kaçması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çalınan telefonun Ayfer Ç.'ye teslim edildiği, telefonu satın alan M.D. hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

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