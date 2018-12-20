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Durdurulan araçta 1 ton kaçak kesim et bulundu

Bursa´nın Karacabey ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan hafif ticari araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi.

  • DHA
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı´nca yapılan yol kontrolü sırasında S.T. adlı sürücünün kullandığı Bolu plakalı hafif ticari araç durduruldu.
 
Araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi.  Etin Yalova´dan yola çıktığı ve Balıkesir´e götürüldüğü belirlendi. Etler imha edilmek üzere Karacabey Belediye ekiplerine teslim edildi.  S.T. hakkında ise idari para cezası uygulandı.
 

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