Durdurulan araçta 1 ton kaçak kesim et bulundu
Bursa´nın Karacabey ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan hafif ticari araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi.
- DHA
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı´nca yapılan yol kontrolü sırasında S.T. adlı sürücünün kullandığı Bolu plakalı hafif ticari araç durduruldu.
Araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi. Etin Yalova´dan yola çıktığı ve Balıkesir´e götürüldüğü belirlendi. Etler imha edilmek üzere Karacabey Belediye ekiplerine teslim edildi. S.T. hakkında ise idari para cezası uygulandı.
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