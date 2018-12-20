Durdurulan araçta 1 ton kaçak kesim et bulundu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı´nca yapılan yol kontrolü sırasında S.T. adlı sürücünün kullandığı Bolu plakalı hafif ticari araç durduruldu.

Araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi. Etin Yalova´dan yola çıktığı ve Balıkesir´e götürüldüğü belirlendi. Etler imha edilmek üzere Karacabey Belediye ekiplerine teslim edildi. S.T. hakkında ise idari para cezası uygulandı.