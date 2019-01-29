16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3333
  • 6,1055
  • 224.053
  • 101.995
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Duş teknelerinden servet değerinde eroin çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda tırda bulunan duş teknelerinin içinde 454 kilogram 38 gram eroin ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde bir şahsın kaçakçılık girişiminde bulunacağı bilgisi edinildi. Şahsa ait bilgiler ve kullandığı araç bilgileri istihbarat bilgi sistemine girilerek şahıs takibe alındı. 
 
Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen şüpheli şahsın sürücülüğünü yaptığı tır, sistemin uyarı vermesi üzerine-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan-ray taraması neticesinde tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve araç detaylı kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla arama hangarına alındı.
 
DUŞ TEKNELERİNİN İÇİNDE PAKETLER GÖRÜLDÜ
 
Narkotik dedektör köpekleri ile yapılan aramada köpeklerin yasal yük içerisinde yer alan duş teknelerine aşırı tepki vermesi üzerine duş tekneleri, kargo-ray cihazı ile tarandı. X-ray görüntüsünde duş teknelerinin içerisinde paketler olduğu görüldü. Uyuşturucu kaçırmak amacıyla içerisine özel olarak zulalar hazırlanmış tekneler kesildiğinde, teknelerin taban kısmında gizli bölmeler içerisinde karbon kağıtlarıyla kaplanmış vaziyette çok sayıda paket tespit edildi.
 
PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON 800 BİN LİRA 
 
Yapılan analizde paketlerden alınan numunenin eroin olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 454 kilogram 38 gram eroinin piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi.
Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi ve alınan talimat üzerine araç sürücüsü tutuklandı.
Öte yandan, Edirne Narkotik Kısım Amirlikleri (NARKOKİM) ekiplerince yılbaşından bu yana yapılan 6 operasyonda toplam 834 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.  

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

DEAŞ'lı kadın terörist kendisini İdlib'de patlattı

DEAŞ'lı kadın terörist kendisini İdlib'de patlattı

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

İsrail'den itiraf: Güçlüyüz ama İran'ı Suriye'den çıkaramayız

İsrail'den itiraf: Güçlüyüz ama İran'ı Suriye'den çıkaramayız

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

'Saldırının ABD'ye maliyeti 89 milyar dolara ulaşabilir'

'Saldırının ABD'ye maliyeti 89 milyar dolara ulaşabilir'

CHP kazanacağı bölgeler için rant kavgasına başladı

CHP kazanacağı bölgeler için rant kavgasına başladı

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA