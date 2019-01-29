Duş teknelerinden servet değerinde eroin çıktı

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde bir şahsın kaçakçılık girişiminde bulunacağı bilgisi edinildi. Şahsa ait bilgiler ve kullandığı araç bilgileri istihbarat bilgi sistemine girilerek şahıs takibe alındı.

Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen şüpheli şahsın sürücülüğünü yaptığı tır, sistemin uyarı vermesi üzerine-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan-ray taraması neticesinde tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve araç detaylı kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla arama hangarına alındı.

DUŞ TEKNELERİNİN İÇİNDE PAKETLER GÖRÜLDÜ

Narkotik dedektör köpekleri ile yapılan aramada köpeklerin yasal yük içerisinde yer alan duş teknelerine aşırı tepki vermesi üzerine duş tekneleri, kargo-ray cihazı ile tarandı. X-ray görüntüsünde duş teknelerinin içerisinde paketler olduğu görüldü. Uyuşturucu kaçırmak amacıyla içerisine özel olarak zulalar hazırlanmış tekneler kesildiğinde, teknelerin taban kısmında gizli bölmeler içerisinde karbon kağıtlarıyla kaplanmış vaziyette çok sayıda paket tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON 800 BİN LİRA

Yapılan analizde paketlerden alınan numunenin eroin olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 454 kilogram 38 gram eroinin piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi ve alınan talimat üzerine araç sürücüsü tutuklandı.

Öte yandan, Edirne Narkotik Kısım Amirlikleri (NARKOKİM) ekiplerince yılbaşından bu yana yapılan 6 operasyonda toplam 834 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.