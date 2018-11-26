MSB: Kazanın sebepleri teknik ekip tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenecektir

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada;

"İstanbul'da bulunan Kara Havacılık Alay Komutanlığından 26 Kasım 2018 saat 10.30 sularında eğitim maksadıyla kalkış yapan UH-1 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle Sancaktepe bölgesinde kaza kırıma uğramıştır. Söz konusu kazada dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kazanın sebepleri teknik ekip tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenecektir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavisi devam eden yaralımıza acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR İNCELEMELERDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi. Bakan Akar ve Vali Yerlikaya olay yerinde incelemeler yaptı.

"KİMSEYE ZARAR VERMEMEK İÇİN ÇABA GÖSTERMİŞLER"

4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş yapmış, kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir." dedi.