Düşen uçakta can vermişti! Yürek yakan detay

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum, en mutlu günlerinden birine ait görüntüler ortaya çıktı.

Otkum, Erzurum'da İngilizce öğretmenliği yapan 26 yaşındaki kız arkadaşı Aslı Yüce ile 3 ay önce havalandı. Otkum, kız arkadaşı Aslı Yüce'ye gökyüzünde yüzüğü sunarak evlenme teklif etti. Aslı Yüce'nin "evet" demesi üzerine genç pilot en büyük mutluluğunu Uçak içinde yaşadı.

Kazada hayatını kaybeden Otkum ile Yüce'nin Ramazan Bayramı sonrası nişanlarının olacağı öğrenildi.

Furkan Otkum'un gökyüzünde seyir halindeyken uçak içerisinde kız arkadaşı Aslı Yücel'e evlenme teklifi, ettiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Otkum, kız arkadaşı Yücel'e yüzüğü sunarak evlilik teklifi ediyor. İkili, uçak içerisinde mutlu anlar yaşıyor.