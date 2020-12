Düşmanın korkulu rüyası, devletin şefkat eli: Kolluk kuvvetleri

AA 05 Aralık 2020 Cumartesi 15:17 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 15:17

Toplumun huzur ve güvenliği için gece-gündüz çalışan kolluk kuvvetleri, sert yüzünü suçlulara gösterirken yardıma muhtaç olanların imdadına ise sıcak yüzüyle koşuyor. Yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan her an insanlar en yakınında onları buluyor.

Polis ve jandarmanın Türkiye'nin her noktasında görev yapan kadın-erkek on binlerce çalışanının insani yönünü ortaya çıkaran anlar, fotoğraf karelerine yansıyor.

Güvenlik güçleri, bazen çantasındaki kumanyayı çocuklarla paylaşıyor bazen de engelli vatandaşları sırtında taşıyor.

Engelli vatandaşlara hayatın her alanında pozitif ayrımcılık yapan kolluk kuvvetleri, her fırsatta ziyaret edip onlara yalnız olmadıkları duygusunu yaşatıyor.

Kolluk kuvvetleri hayvanlara da sahip çıkarak özellikle soğuk kış günlerinde can dostlara sıcak yuva temin edip beslenmelerini sağlıyor.

Çocuklardan şefkatli kollarını esirgemeyen kolluk kuvvetleri, oyunlarına katılarak onlara eğlenceli anlar yaşatıyor. Çocukları özel günlerinde de unutmayan polis ve jandarma, miniklere çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürüyor.

Jandarma ve polis, afetlerden zarar gören vatandaşların barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için havadan ve karadan desteğini eksik etmiyor. Zor günlerinde depremlerden ve sel felaketlerinden etkilenen afetzedelerin yanlarında olan kolluk kuvvetleri, vatandaşların moralini yüksek tutmak için yanlarından ayrılmıyor.

Yaşlı vatandaşlara vefayı unutmayan güvenlik güçleri, onları ziyaret edip ellerini öperek yanlarında bulunmayı ihmal etmiyor. Salgın döneminde de yaşlılar, gülen yüzleriyle yardımlarına koyan güvenlik güçlerini yanında buluyor.

Yeşil bir Türkiye için fidan dikmeyi de ihmal etmeyen polis ve jandarma, yurdun dört bir yanını ağaçlandırıyor.

Kolluk kuvvetlerinin, engelli bireylere, yardıma muhtaç vatandaşlara, hayvanlara ve çocuklar ile yaşlı vatandaşlara uzanan şefkat elini yansıtan fotoğraf kareleri, kimi zaman duygulandırıyor kimi zamansa gülümsetiyor.