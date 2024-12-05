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Güncel

Düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömdü

Çorum'da düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömen kadın gözaltına alındı.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömdü
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Bekar ve iki aylık hamile olduğu öğrenilen A.S. (31), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.S, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada neden rahatsızlandığı sorulduğunda hamile olduğunu ve düşük yaptığını belirten A.S'nin, cenini de evinin bahçesine gömdüğünü söylemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Bahçede yapılan çalışmada polis ekiplerince bulunan cenin, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan kadın ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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