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Düşünce suçuna hapis cezası yok

Adalet Bakanı Gül, “İfadesinden, düşüncesinden ve eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz” dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin soruları  cevapladı, açıklamalarda bulundu. Gül, Yargı Reformu Stratejisine ilişkin, “Denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanması, hayata geçmesini takip edeceğiz. 

Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak. Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır” dedi. 

TÜM TEDBİRLER ALINACAK 

Bakan Gül, “Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak. İfadesinden, düşüncesinden ve eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz. Attığımız adımlar elbette AB’de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. 

82 MİLYONUN BELGESİDİR 

‘FETÖ’nün tahrip ettiği yargı, insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdı’ diyen Gül, şunları söyledi: “Yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikleri tespit edip bunları çözmek, bizim için en önemli husus. Atılacak adımlarla hem vatandaşın yargıya güvenini tesis hem de daha hızlı, makul sürede yargılamayı takip edeceğiz. Yargı Reformu Stratejisi belgesi AK Parti’nin, Sayın Başkanımızın, Adalet Bakanlığının değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir.” 

İnsan Hakları Eylem Planına ilişkin Bakan Gül, “Öz güven içinde ve nerede bir ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız. 2019’dan itibaren artık vatandaşımızın davası ‘Bugün git, 6 ay sonra gel’ çerçevesinde olmayacak. Hakim bir karar verdi diye İstanbul’daysa alıp onu Kars’a gönderemeyeceksiniz. Hakim savcılarımız kararlarını verirken bir gün alıp filan adliyeye göndermeme hususunda teminat getiriyor” diye konuştu. 

USULE GÖRE GÖRÜŞME 

Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin Gül, şöyle konuştu: “Periyodik olarak mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği şekilde izinleri olabilecektir. Bayram da dahil olmak üzere bir terör hükümlüsüne nasıl muamele ediliyorsa hukuk çerçevesinde bu hususlar değerlendirilecektir” dedi. 

ETEK BOYU TEPKİSİ 

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim konusunda da Gül, “Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır. Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil... Bunlar eski alışkanlıklar” şeklinde konuştu.  

Gölge, cezayı çektikten sonra tahliye edildi

Kadri Gürsel’in kelepçeli görüntüsüne ilişkin Bakan Gül, “Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş... O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir bir şey değil. Meclis tatile girmeden birinci yargı paketinin geleceğini düşünüyorum. ABD vatandaşı Serkan Gölge’nin tahliyesi yargılama sonrasında, denetimli serbestlik anlamında, belli bir süre hak ettiği cezayı çektikten sonra yapılan bir tahliyedir. Tutuklulukta olan bir tahliye değil, infazı gerçekleşmiştir, mahkumiyetini çekmiştir. Evde hapis gibi, denetimli serbestlik gibi İnfaz Kanunu’na göre o süreyi tamamladıktan sonra olan bir gelişmedir. Hukuk mesleklerine giriş sınavı  ile ilgili şu an okuyan öğrencilerimiz için öyle bir şey düşünmüyoruz. Yeni tercih edecekler, bitirince avukatlık mesleğini yapmak için artık bir sınava gireceğini bilecek” diye konuştu.   

Polise `cesaretiniz varsa vurun´ dedi, vurdular

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