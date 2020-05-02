Duvarı delip marketi soydular!

DHA 02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:26 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:26

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, sabah saatlerinde bir markette hırsızlık meydana geldi. Nuri Keşkil'e ait markete, arka tarafta bulunan kilerden girip, duvarda delik açan hırsız ya da hırsızlar, önce yazar kasanın çekmecesindeki kredi taksiti için bekletilen 2 bin lira ve bir kutu içinde duran madeni paraları aldı. Bununla yetinmeyen hırsızlar, bütün sigaraları çaldı. Zanlılar, girdikleri delikten çıkıp kaçtı.

Yaklaşık 5 bin lira kaybının olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Nuri Keşkil, asıl miktarın yapılacak olan sayımdan sonra belirleneceğini ifade etti. Keşkil, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen hırsızlık yaşanmasına hem şaşırdığını hem de üzüldüğünü ifade etti.

Olayla ilgisi olduğu belirtilen 1 kişi gözaltına alındı.