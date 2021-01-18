Duyan aktara koştu, satışlar zirve yaptı

DHA 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:04

Alman Duisburg Essen Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmada Covid-19'a karşı hem koruyucu hem de tedavi edici özellikte olduğunu ortaya konan adaçayına Samsunlu vatandaşların talebi arttı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun Covid-19 hastalığını önlemek için ada çayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını önermesinin ardından aktarlarda rağbet gören adaçayı satışlarında önceki yılara oranla 3 kat artış yaşandığı belirtildi.

'TÜKETİMİ ÇOK FAZLA ARTTI'

Kentte 28 yıldır aktarlık yapan Tayyar Çalık, ada çayının kışın antioksidan olması nedeniyle sıkça tüketildiğini belirterek, "Koronavirüsten dolayı bir profesörün ada çayını ebegümeci ile birlikte söylemesiyle birlikte satışı 2'ye 3'e katlandı. Hatta adaçayı piyasada bitti, üreticimiz kurutmadan yaş halde bize göndermek zorunda kaldı. Ada çayının Anadolu, Tıbbi ve Akdeniz adaçayı olarak 3 çeşidi var. Hepsi antioksidandır ama tıbbi adaçayının antioksidan özelliği daha fazladır. Hem içilir hem gargara yapılır. Medyayı takip eden yapılan araştırmayı duyup ada çayı almaya gelen insanlar da oluyor. Biz de arz ve talebe göre tedbirimizi alıyoruz. Ada çayının kilosu 50-60 lira. Ama paket halde 40-50 gramı 5 liradan satıyoruz" dedi.

'ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VAR'

Ada çayının sıkça tüketildiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen aktar Serkan Çavaş, "Özelikle kış aylarında vatandaşlar ada çayını çok tüketiyorlar virüs için. Günde 1-2 bardak ada çayı içilmesi adeta bir kalkan oluşturulması demektir. Özellikle Akdeniz ada çayına süper bir talep var. İnsanlar antioksidan özelliği ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için ada çayını tüketiyorlar" diye konuştu.

'HER AKŞAM ADAÇAYI TÜKETİYORUM'

Devamlı ada çayı tükettiklerini söyleyen vatandaşlardan Gaye Şenoğlu, "Adaçayını hem içiyoruz hem gargara yapıyoruz. Ailemizde herkes sıklıkla tüketiyor. Koronavirüs çıkınca tüketimi biraz daha artırdık. Hatta kızım İstanbul'da ben Samsun'dan alıp ona gönderiyorum. Koronavirüse etkili olduğunu düşünüyorum. Her akşam yatmadan önce tüketiyorum. Kendimde astım hastası olduğum için çok dikkat ediyorum" dedi.