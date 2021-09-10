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Güncel

Duygu dolu anlar... Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Erdem Bayazıt'ın 'Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair' şiirini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı.

10 Eylül 2021 Cuma 22:53 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 23:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kahramanmaraş AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediyesi ziyareti sonrası gençlerle buluşmak için Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ne geçti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen programda, Başkan Erdoğan ile gençler bir araya gelerek sohbet etti.

Erdoğan, müzeye girişinde binlerce vatandaş tarafından ilgiyle karşılandı. Erdoğan, gençlerle buluşmasında, yıllar önce annesi Tenzile hanıma okuduğu şiiri duyunca gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Erdoğan'a vatandaşlar alkışla destek verdi.

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