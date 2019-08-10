31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Düzce Bayram namazı 2019 saat kaçta? İşte Düzce Kurban Bayramı namazı vakti

Diyanet İşler Başkanlığı resmi sitesinden Kurban Bayramı namazı vakitleri yayınlandı. Düzce’de yaşayan binlerce vatandaş da ‘Düzce Bayram namazı saat kaçta?’ aramasını yapıyor. Bayram namazı Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Bayram namazları ikişer rekattır ve cemaatle kılınır. Ezan ve ikamet yapılmaksızın imam, iki rekat Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat da böyle iki rekat bayram namazı kılmak için imama uymaya niyet eder. İşte Düzce Kurban Bayramı namazı vakti

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Düzce Bayram namazı 2019 saat kaçta? 11 Ağustos Pazar günü Kurban Bayramını kutlayacağız. Bayramı heyecanla bekleyen milyonlarca vatandaş hazırlıklarını tamamladı. Bayramda temiz kıyafetler giyilir, büyükler ve akrabalar ziyaret edilir, küçüklere harçlık verilir. Bayramlar birlik ve beraberliğimiz sağladığımız önemli günlerdir. Bayram denilince akla gelen ilk ibadetlerden birisi de bayram namazıdır. Haberimiz içerisinden Düzce Bayram namazı vaktine ulaşabilirsiniz

DÜZCE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet’e göre Düzce Kurban Bayramı namazı saat 06:38’de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT

Bayram namazı iki rekattır.

KURBAN KESMENİN ŞARTLARI NELERDİR

Bir Müslümanın vacip bir ibadet olan kurban kesebilmesi için gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Kurban kesmenin şartları ise şu şekilde sıralanmaktadır:

1)Müslüman olmak.

2)Hür olmak.

3)Fıtır sadakasını vâcib kılan zenginliğe sâhip olmak.

4)Âkıl ve bâliğ olmak. (Bu şart, İmamlar arasında ihtilâflıdır. Bâzılarına göre kurbanın vâcib olması için âkıl ve bâliğ olmak şart değildir. Zengin olan çocuk ile akıl hastalarına da kurban düşer. Velîleri onlar namına onların kurbanlarını keserler.)

5)Mukîm olmak. Seferî (yolcu) olmamak.

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Görenleri duygulandırdı: Melek dayıma geldim

Görenleri duygulandırdı: Melek dayıma geldim

Türkiye onları konuşmuştu... Hayalleri gerçek oluyor

Türkiye onları konuşmuştu... Hayalleri gerçek oluyor

Hazırlıklar bir gece önceden başlıyor, arife sabahı pişiriliyor

Hazırlıklar bir gece önceden başlıyor, arife sabahı pişiriliyor

Noterlerde yeni uygulama

Noterlerde yeni uygulama

Türkiye'den net mesaj: Bunu da herkes böyle bilsin

Türkiye'den net mesaj: Bunu da herkes böyle bilsin

Ömer Tuğrul İnançer’den İlber Ortaylı açıklaması

Ömer Tuğrul İnançer’den İlber Ortaylı açıklaması

Valizin içinden çıktı! Tam 2 metre 20 cm

Valizin içinden çıktı! Tam 2 metre 20 cm

Türk otomotiv sanayisini rahatlatan düzenleme

Türk otomotiv sanayisini rahatlatan düzenleme
 

POPÜLER HABERLER

ABD mutabakata rağmen YPG/PKK´ya sevkiyatı sürdürüyor

ABD mutabakata rağmen YPG/PKK´ya sevkiyatı sürdürüyor

Planlanandan 2 yıl önce bitecek!

Planlanandan 2 yıl önce bitecek!

Mide sağlığına iyi gelen besinler

Mide sağlığına iyi gelen besinler

Bayram öncesi sıkı denetim!

Bayram öncesi sıkı denetim!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA