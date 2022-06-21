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Düzce-Zonguldak yolunda yaz seli

Düzce'nin Akçakoca ilçesi ile Zonguldak'ın Alaplı ilçesi arasında, şiddetli yağmur etkili oldu. Suyla kaplanan yolda bir süre duran ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

DHA21 Haziran 2022 Salı 14:42 - Güncelleme:
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Alaplı ile Akçakoca arasındaki Akçakoca Çayağzı mevkisinde öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Bölgedeki yol, suyla kaplanınca ulaşım aksadı. Taşınan odun ve taş parçaları, kara yolunda ulaşımı durma noktasına getirdi. Zonguldak- Ereğli yönü, jandarma ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı.

Çevredeki iş yerleri de taşkından etkilendi. Otomobillerin geçişine izin verilmezken, ağır tonajlı araçlar ile kontrollü geçiş sağlandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

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