İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2022 Pazar / 4 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı
Güncel

Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı

Düzce'de sabah saatlerinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde, panikle balkon ve camdan atlayarak yaralanan biri yabancı uyruklu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA27 Kasım 2022 Pazar 15:23 - Güncelleme:
Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı
ABONE OL

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'nde oturan T.K. ile Şerefiye Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu E.F.Y.U, sabah erken saatlerde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde, panikle balkon ve camdan atlayarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılan T.K'nin yapılan ilk muayenesinde, ayağında kırık, E.F.Y.U'nun ise belinde çatlak oluştuğu belirlendi.

Durumları iyi olan yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 93 kişiden 6'sının ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.