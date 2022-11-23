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  • Düzce'de 5,9'luk deprem... Bakan Koca: 22 yaralımız var
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Düzce'de 5,9'luk deprem... Bakan Koca: 22 yaralımız var

Sağlık Bakanı Koca, 'Düzce'de 22 yaralımız var, birinin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır.' dedi.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 05:54 - Güncelleme:
Düzce'de 5,9'luk deprem... Bakan Koca: 22 yaralımız var
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde biri ağır 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun."

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