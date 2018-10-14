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Düzce'de aranması olan 20 kişi yakalandı

Türkiye ile eş zamanlı olarak Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan “Hırsız Kapan” uygulamasında aranması olduğu belirlenen 20 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

  • İHA
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Türkiye genelinde yapılan “Huzur Güven (Hırsız Kapan)” uygulaması kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde uygulama yaptı. Uygulamalar kapsamında işledikleri suçlardan dolayı cezaları kesinleşmiş olan ve araması bulunan 20 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. 
 
Alkol uygulamalarında ise bin 342 şahıs, 668 araç, 116 umuma açık yerde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 10 bin 725 TL para cezası kesildi. 
 

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