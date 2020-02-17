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Güncel

Düzce'de dehşet! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde Ziya Pirdal (28), evde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Özlem Pirdal'ı (25) bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Ziya Pirdal, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi10:50 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:50

Olay, saat 03.30 sıralarında, Cumayeri'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Ziya Pirdal ile eşi Özlem Pirdal, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ziya Pirdal, ekmek bıçağını alarak, eşine defalarca sapladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Özlem Pirdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası evden kaçan Ziya Pirdal ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Özlem Pirdal'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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